Milan, finora sono quasi 47 milioni i ricavi dalla Champions League 24-25

vedi letture

Il Milan ha giocato e vinto martedì sera contro lo Slovan Bratislava, salendo così a quota 9 punti in classifica. Ma quanto vale finora la Champions League per il Diavolo a livello economico nella stagione 2024/25? Il portale Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) riferisce che le cifre dei ricavi durante questa Champions League sono le seguenti (ricordando che la cifra per la posizione in classifica sarà evidentemente rivista al rialzo):

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: minimo 275mila euro;

Quota europea (legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni): 17,3 milioni di euro;

Quota non europea (legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia): 4,16 milioni di euro;

Bonus risultati: 6,3 milioni di euro;

TOTALE: 46,66 milioni di euro.

Ecco i prossimi impegni del Milan in Champions League:

11 dicembre, Milan - Stella Rossa

21 gennaio, Milan - Girona

29 gennaio, Dinamo Zagabria - Milan