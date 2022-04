Milan-Fiorentina, biglietti del settore ospiti per i tifosi viola in vendita fino alle ore 19.00

MilanNews.it

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, i biglietti del terzo anello verde per la partita di domani con la Fiorentina saranno disponibili in vendita per i tifosi della squadra ospite attraverso il circuito Vivaticket online fino alle 19.00 di oggi, sabato 30 aprile: l'acquisto dei tagliandi sarà riservato ai possessori della tessera del tifoso della Fiorentina.