Milan-Fiorentina: l'ultimo successo il 5-1 del 17/18, due sconfitte consecutive a San Siro

Nonostante annate non particolarmente positive, la Fiorentina ha sbancato San Siro per due volte consecutive: lo 0-1 del dicembre 2018 (con Pioli allenatore viola) e l'1-3 del settembre 2019, quella che fu anche l'unica vittoria esterna di Montella sulla panchina viola. Per ritrovare un successo dei rossoneri bisogna tornare alla stagione 17/18, quando il Milan di Gattuso distrusse i toscani 5-1 all'ultima giornata di campionato.

Attiva ora DAZN. Guarda Milan-Fiorentina e altre due partite dei rossoneri in un mese. Disdici quando vuoi.