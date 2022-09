Milan, Florenzi domani in Itala per iniziare il percorso riabilitativo

MilanNews.it

Come comunicato dal Milan suo proprio sito ufficiali, l'intervento al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra è perfettamente riuscito e già domani Alessandro Florenzi rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in cinque mesi.