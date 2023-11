Milan formato Jekyll e Hyde: la differenza tra primi e secondi tempi è di 10 punti

vedi letture

Transferkmarkt mostra la classifica di Serie A se si giocassero solamente i primi o i secondi tempi. Un dato che non è significativo, se non per comprendere il rendimento di una squadra nella prima e nella seconda parte della partita. Il Milan in questo senso dimostra una vera e propria doppia faccia alla Dr Jekyll e Mr Hyde.

Se si giocassero solo i primi tempi, infatti, il Milan avrebbe conquistato 25 punti e sarebbe a meno tre dall'Inter: 13 gol fatti, 4 subiti e una sola sconfitta. Se si giocassero solamente i secondi tempi, viceversa, i punto sono solo 15: 7 gol fatti, 10 subiti e undicesimo posto in classifica a meno 11 dai nerazzurri, sempre primi. Su dodici partite, cinque sono sconfitte e solo quattro vittorie.