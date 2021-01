Milan, formazione anti-Juve fatta per dieci undicesimi

Scelte di formazione quasi obbligate per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ritrova Theo Hernandez, ma dovrà fare a meno di giocatori importanti come Tonali, Bennacer, Saelemaekers e Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’undici anti-Juve è fatto per dieci undicesimi. Resta da assegnare solo la maglia del trequartista di destra che completerà - con Calhanoglu e Rebic - il trio alle spalle di Leao: Castillejo, più utile in fase di copertura, è in vantaggio su Brahim Diaz.