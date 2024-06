Milan, fra una settimana l'annuncio di Fonseca. Poi sarà mercato: priorità al centravanti

Il Milan si prepara ad iniziare il nuovo corso. Dopo i cinque anni di Stefano Pioli, che hanno comunque portato uno scudetto, due secondi posti, un quarto e un sesto piazzamento in classifica, la società rossonera è pronta a ripartire. Sarà Paulo Fonseca il nuovo allenatore. Un ritorno in Italia quello del tecnico portoghese dopo l’esperienza alla Roma. Adesso la possibilità di far crescere una squadra che vuole cucirsi sul petto la doppia stella e senza dubbio tornare grande.

Al lavoro per i dettagli

Fra Fonseca e il Milan per il momento ci sono alcuni dettagli del trasferimento dalla Francia all’Italia da sistemare dopo di che ci sarà l’ufficialità. L’annuncio, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, verrà dato fra 7-10 giorni e a seguire potrebbe essere organizzata una conferenza stampa di presentazione senza aspettare l’inizio della stagione 2024-2025 che sarà nella prima settimana di luglio.

Poi il mercato

Una volta ultimati gli aspetti legati alla comunicazione, sarà tempo di dedicarsi al mercato. Come si legge sulla rosea la priorità del Milan sarà un centravanti che sostituisca Olivier Giroud. Nel gioco del portoghese è fondamentale avere un centravanti che possa dare fisicità al suo 4-3-3 o 4-2-3-1, i due sistemi di gioco che potrebbe usare Fonseca.