Milan, Furlani ammette gli errori. Tare all'Olimpico fra pretattica? "Qui solo per la partita"

Nel dopopartita di ieri l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato di "molti errori commessi" per una Diavolo "non all'altezza. Nonostante la Supercoppa, siamo lontani dai traguardi prefissati in estate".

Parole queste che sanciscono la fine di un progetto tecnico e la necessità di aprirne uno nuovo per la stagione 2025/2026. Iniziando, magari, dalla nomina di un nuovo direttore sportivo. Ruolo per il quale è da tempo che si parla di Igli Tare.

Dirigente che ieri sera era presente sulle tribune dell'Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia conquistata dal Bologna. L’ex direttore sportivo della Lazio, scrive La Gazzetta dello Sport, è stato visto chiacchierare con Giacomo Murelli, da anni al fianco di Stefano Pioli. Quando poi alcuni giornalisti lo hanno intercettato, Tare ha voluto chiarire subito il motivo della sua presenza: "Sono qui soltanto per assistere alla partita".

Parole che hanno il sapore della pretattica. Anche perché pochi giorni fa lo stesso Tare, ospite delle colonne de La Stampa in merito all'ipotesi di un futuro rossonero aveva dichiarato: "Il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore. Ho sempre cercato di rappresentare il mio Paese, e al tempo stesso di essere esempio per tanti italiani, sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano e lo porto con orgoglio. Vi sono molto grato".