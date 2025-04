Milan Futuro, apre oggi la vendita dei biglietti per la sfida contro Vis Pesaro

Ultimi metri per la stagione regolare del Milan Futuro. I rossoneri chiudono le loro 38 partite al Chinetti di Solbiate Arno contro la Vis Pesaro, squadra dei piani alti del girone B. Una sfida in cui entrambe le squadre cercheranno il massimo della posta in palio, per chiudere al meglio in vista della postseason. La 38ª giornata di Serie C Now si giocherà domenica 27 aprile alle 16.30 e a partire da quest'oggi, venerdì 18 aprile alle ore 15.00 sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere al match.

I tagliandi per Milan Futuro-Vis Pesaro sono in vendita in quattro diversi settori con altrettante fasce di prezzo: Tribuna Autorità 20€, Tribuna B Centrale Coperta 10€, Tribuna B Laterale Scoperta 5€ e ingresso ridotto a 1€ per gli Under 16. I biglietti della gara sono disponibili online sul sito Vivaticket, presso i punti vendita Vivaticket, la biglietteria di Casa Milan e il Flagship Store in Via Dante.

Attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini.

MILAN FUTURO-VIS PESARO

DOMENICA 27 APRILE ore 16.30

STADIO FELICE CHINETTI - SOLBIATE ARNO (VA)