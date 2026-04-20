Milan Futuro, sconfitta di misura contro la Varesina
Oltre alla prima squadra futuro di Max Allegri, che ha vinto 1-0 in casa dell'Hellas Verona, ieri pomeriggio è sceso in campo anche il Milan Futuro che è uscito sconfitto dallo stadio Chinetti di Solbiate Arno contro la Varesina nella gara valida per la 32^ giornata di Serie D. A decidere la sfida è stato un gol al 76' di Baud Banaga. In classifica, la formazione di Massimo Oddo resta così fermo a 50 punti al quinto posto.
IL TABELLINO DEL MATCH
MILAN FUTURO-VARESINA 0-1
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani, Cappelletti (30’ st Dalpiaz), Minotti, Zukic, Tartaglia (21’ st Borsani); Eletu (30’ st Branca), Sala, Sardo; Ossola (32’ st Geroli), Traoreè, Magrassi (30’ st Domnitei). A disposizione: Longoni, Pagliei, Viana Seedorf, Asanji. All: Oddo
VARESINA (4-3-1-2): Maddalon, Miconi, Alari, Cavalli, Vaz (21’ st Vitiello); Gulinatti (16’ pt Valisena), Grieco, Arcopinto (8’ st Baud Banaga); Sainz Maza (21’ st Sassi); Costantino (45’ st Tassani), Manicone. A disposizione: Lorenzi, Grassi, Martinoia, Franzoni. All: Spilli
Marcatori: s.t. 31’ Baud Banaga (V)
Arbitro: Daniele Dell’Oro di Sondrio (Gherela di Portogruaro e Fatati di Latina).
Ammoniti: Arcopinto (V), Cappelletti (M), Vaz (V).
Recupero: 4' + 5'
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