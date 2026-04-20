Serie A: calendari a confronto tra chi è impegnato nella corsa Champions
La vittoria a Verona di ieri pomeriggio fa mettere al Milan un bel piede nella prossima Champions League. Per l'aritmetica, stando alla classifica odierna, servono 7 punti nelle prossime 5 partite. Al momento la classifica dice Inter prima, Milan secondo, Napoli terzo, Juventus quarta, Como quinto e Roma sesta. Di seguito il calendario delle squadre impegnate in questa lotta per un posto nella prossima Champions League.
2. MILAN 66 punti
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
3. NAPOLI 66 punti
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
4. JUVENTUS 63
33ª giornata, Juventus - Bologna 2-0
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
5. COMO 58
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
6. ROMA 58
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 78
Milan 66
Napoli 66
Juventus 63
Como 58
Roma 58
Atalanta 54
Bologna 48
Lazio 47
Sassuolo 45
Udinese 43
Torino 40
Parma 39
Genoa 36
Fiorentina 35
Cagliari 33
Cremonese 28
Lecce 27
Verona 18
Pisa 18
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