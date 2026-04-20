Serie A, oggi termina la 33^ giornata: in campo Lecce-Fiorentina

Serie A, oggi termina la 33^ giornata: in campo Lecce-FiorentinaMilanNews.it
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Oggi alle 07:20News
di Niccolò Crespi

Alle 20.45 il posticipo del lunedì sera tra Lecce e Fiorentina a concludere la 33esima giornata di Serie A.

Sassuolo-Como 2-1

Inter-Cagliari 3-0

Udinese-Parma 0-1

Napoli-Lazio 0-2

Roma-Atalanta 1-1

Cremonese-Torino 0-0

Verona-Milan 0-1

Pisa-Genoa 1-2

Juventus-Bologna 1-0

Lecce-Fiorentinta 20.45