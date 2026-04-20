Serie A, oggi termina la 33^ giornata: in campo Lecce-Fiorentina
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Alle 20.45 il posticipo del lunedì sera tra Lecce e Fiorentina a concludere la 33esima giornata di Serie A.
Sassuolo-Como 2-1
Inter-Cagliari 3-0
Udinese-Parma 0-1
Napoli-Lazio 0-2
Roma-Atalanta 1-1
Cremonese-Torino 0-0
Verona-Milan 0-1
Pisa-Genoa 1-2
Juventus-Bologna 1-0
Lecce-Fiorentinta 20.45
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