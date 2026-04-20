Serie A, la classifica aggiornata: Juve a -3 da Milan e Napoli
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Serie A, questa la classifica aggiornata dopo i risultati di ieri:
Inter 78
Milan 66
Napoli 66
Juventus 63
Como 58
Roma 58
Atalanta 54
Bologna 48
Lazio 47
Sassuolo 45
Udinese 43
Torino 40
Genoa 39
Parma 39
Fiorentina 35
Cagliari 33
Cremonese 28
Lecce 27
Verona 18
Pisa 18
LA DOMENICA DELLA 33ª GIORNATA DI SERIE A
Ore 12:30 Cremonese-Torino 0-0
Ore 15:00 Hellas Verona-Milan 0-1
Ore 18:00 Pisa-Genoa 1-2
Ore 20:45 Juventus-Bologna 2-0
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