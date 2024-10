Milan Futuro senza Camarda, Jimenez e Zeroli. Bonera: "Mi piacerebbe averli con me ma il progetto nasce per mandarli con mister Fonseca"

vedi letture

Mister Daniele Bonera è intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan Futuro-Pianese 0-1. Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossonero dopo la sconfitta.

Sulle assenze: "Questo fa parte del nostro progetto, mi piacerebbe averli con me ma il progetto nasce per mandarli con mister Fonseca. Questo è un obiettivo: dovremo far collimare le due cose: far crescere i ragazzi e avere buoni risultati"