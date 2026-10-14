Milan, Gabbia tornerà nel 2027. Pasotto: "Ecco le alternative in difesa in attesa del mercato di gennaio"

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Il Milan dovrà fare a meno di Matteo Gabbia per alcuni mesi e quindi è scattata l'emergenza in difesa per Ruben Amorim

Il Milan ha perso Matteo Gabbia per alcuni mesi (rienterà nel 2027) e così in casa rossonera è scattata l'emergenza di difesa. Quali sono ora le alternative in mano a Ruben Amorim? Ecco cosa scrive il giornalista Marco Passotto sul sito della Gazzetta dello Sport: "Ricapitolando: senza Gabbia, i centrali di ruolo titolari restano Gila, De Winter e Pavlovic. Poi c'è anche Diawara, acquisto estivo passato in sordina anche perché pure lui non ha ancora mai visto il campo. E' un profilo preso in prospettiva, ma adesso occorrerà crescere più velocemente del previsto perché Pavlovic - fin qui sempre in campo - non potrà giocare sempre. Infine, come detto, ci sono gli adattabili Terracciano e Bartesaghi, oltre al 18enne Vladimirov.

Per altre opzioni, occorrerà attendere il mercato di gennaio, anche se la filosofia del club resta quella di acquistare soltanto nel caso in cui la rosa ne guadagni in qualità. L'obiettivo principale rimane Inacio: appare complicato che lo Sporting lasci partire un titolarissimo a metà stagione, ma in caso di offerta congrua lo scenario potrebbe cambiare. Il prezzo, comunque, viaggia sui 40 milioni".