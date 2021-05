Milan, garanzia Hernandez: Pioli non rinuncia a Theo

Stefano Pioli non rinuncerà a Hernandez, il difensore in assoluto più utilizzato in campionato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, finora non è stato il miglior Theo, ma i 2693 minuti in campo restano una dimostrazione di affidabilità. E i suoi messaggi sono in linea con il pensiero dell’allenatore: "Cadere è permesso, rialzarsi è obbligarorio", ha scritto il terzino francese su Instagram.