Milan, Gattuso: "Abbiamo più equilibrio. Piatek in Coppa Italia? Vedremo"

Dopo il pareggio tra Milan e Napoli, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene noi e male loro, nel secondo tempo il contrario, c'è rammarico, il Napoli ti mette sempre in difficoltà per la qualità di gioco, per come li allena Carlo, oggi li ha messi tutti insieme, ma siamo stati bravi, abbiamo sbagliato tanti palloni negli ultimi 25 metri ma tutto sommato il pareggio ci sta. Giocare questo calcio contro una squadra così forte non è facile. Non mi aspettavo le tre punte, ma bisogna lavorare bene con i centrocampisti, con la linea di difesa e penso che lo abbiamo fatto. Era da un po' di tempo che non palleggiavamo così bene, poi è subentrata stanchezza, non riuscivamo a sviluppare il gioco in modo corretto e quando ti allunghi vai nell'habitat del Napoli, ci è andata bene perché ci hanno messo in grande difficoltà ma il primo tempo mi è piaciuto molto. Bakayoko playmaker? E' un giocatore atipico da vertice basso, dà qualità quando esce palla al piede, non è un giocatore che fa cambi gioco ma in questo momento dà fisicità, copre bene, salta gli avversari, è atipico in quella posizione ma ci sta dando tantissimo. In questo momento Paquetà ci sta dando moltissimo in fase di non possesso, ma è solo la sua quarta partita, siamo pochi in area ma per come giochiamo ci vogliono tre/quattro giocatori, a volte ci riusciamo altri noi per avere un equilibrio difensivo, nelle prime gare ci facevamo gol da soli, ora invece è diverso. Milan-Napoli anche in Coppa Italia? Sicuramente ci sarà qualche cambio, le motivazioni faranno la differenza. Piatek gioca? Vedremo, qualcosa cambieremo. Il Napoli è già forte, non voglio dargli vantaggi".