Milan-Genoa, nella sfida d'andata Messias segnò una doppietta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera il Milan affronterà a San Siro il Genoa di Alexander Blessin. La sfida di andata, con mister Andriy Shevchenko come tecnico del grifone, terminò 0-3 per i rossoneri. Dopo 10 minuti, Zlatan Ibrahimovic portò avanti il Milan, che completò l’opera con la doppietta di Junior Messias, un gol a fine primo tempo e un gol nella ripresa. Quei due gol rappresentano per Messias le prime marcature in campionato con la maglia del Diavolo.