Milan già in campo: a San Siro arriva il Verona. Info e dettagli

Oggi alle 15:00 il Milan scenderà nuovamente in campo a San Siro contro l'Hellas Verona nella sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. I rossoneri hanno 9 punti in classifica e sono reduci dalla sconfitta nel derby, mentre gli scaligeri, a quota 7, sono reduci dal bel pareggio contro il Bologna.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARESCA

Assistenti: ROCCA – MORO

IV uomo: CAMPLONE

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

DOVE VEDERE IL MATCH

La gara sarà visibile su DAZN e su ZONA DAZN, canale in onda su SkySport. La redazione di MilanNews.it offrirà la solita diretta testuale.