Milan già proiettato alla sfida di EL contro la Roma? Pioli: "La concentrazione è solo sulla partita di domani"

Presso la sala stampa di Milanello l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza la sfida in programma domani pomeriggio alle 15 a San Siro contro il Lecce, club che da poco ha cambiato guida tecnica passando dalle mani di Roberto D'Aversa a quelle di Luca Gotti. Questi alcuni estratti dei suoi interventi.

Quanto cambierà domani il Milan visto l'imminente impegno europeo? "La concentrazione è solo sulla partita di domani. Se ci saranno cambi saranno dovuti a situazioni che ho visto durante la settimana, a qualche giocatore che ha avuto qualche problemino durante la settimana, o alla squalifica di Loftus, ma non perché stiamo pensando alla Roma. Avremo il tempo di recuperar energie per giovedì, ora è troppo importante dare continuità al nostro gioco e ai nostri risultati. Schiererò la formazione che riterrò migliore per domani".