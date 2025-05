Milan, giovedì verrà svelata la prima maglia della prossima stagione. Esordio contro il Monza

Il nuovo Home kit PUMA x AC MILAN per la stagione 2025/26 sarà svelato ufficialmente giovedì 22 maggio e farà il suo debutto a San Siro nell'ultima partita della stagione contro il Monza. Da oggi, la maglia è disponibile in pre-order, accompagnata da uno speciale omaggio rossonero, in esclusiva sullo Store Online Ufficiale del Club. Inoltre, è possibile scoprire dal vivo e toccare con mano in anteprima il nuovo Home kit presso La Bottega del Diavolo, in via Dante 12 a Milano.

Attraverso un video su X, il Milan ha annunciato che giovedì verrà svelata la prima maglia della stagione 2025-2026: