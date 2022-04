Milan, Giroud batti colpo: un solo gol nelle ultime 11 partite giocate. A Roma per rialzarsi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A 5 giornate dal termine del campionato il sogno scudetto per il Milan prosegue. Dopo l’eccessiva batosta subita nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, i rossoneri di Stefano Pioli sono chiamati a rialzarsi per continuare a sperare nel campionato. Sappiamo che ora il destino non è più nelle mani del Diavolo. L’Inter infatti ha una partita in meno e potrebbe balzare in vetta grazie al recupero con il Bologna.

GIROUD DEVE SBLOCCARSI: AL MILAN MANCANO I SUOI GOL

Il Diavolo, con i suoi 71 punti in classifica è momentaneamente primo, cosa che a questo punto della stagione mancava da 10 anni, ossia da quando sulla panchina rossonera sedeva Massimiliano Allegri. Pioli ha fatto un lavoro straordinario da quando è arrivato, ma per finire in bellezza c’è bisogno di vincere un trofeo. Per cercare di fare ciò, il tecnico rossonero ha bisogno di ritrovare i gol degli attaccanti. Con Zlatan Ibrahimovic ancora alle prese con problemi fisici il Milan punta tutto su Olivier Giroud. Spesso in questa stagione il francese ha segnato gol pesanti e decisivi. Ora però è in fase di down dove non riesce a trovare la via della rete. Giroud nelle ultime 11 partite giocate fra Serie A e Coppa Italia ha segnato un solo gol: troppo poco! Ecco perché Pioli e tutti i tifosi del Milan si aspettano che il classe ’86 batta un colpo nel match di domenica sera contro la Lazio. L’ultimo gol di Giroud è quello messo a segno contro il Napoli nella trasferta in campionato del 25 febbraio, cioè due mesi fa.

L’OBIETTIVO È PROVARCI FINO ALLA FINE…NONOSTANTE LA ROSA CORTA

Uno dei fattori che sicuramente ha influito nella sconfitta in Coppa Italia contro i cugini è stato il fatto di non avere riserve che potessero invertire il senso della partita. Sono tanti gli infortuni che hanno condizionato in maniera importante la stagione del Diavolo. Nonostante ciò, la società non ha ritenuto opportuno intervenire sul mercato nella sessione invernale di gennaio. Il merito più grande per essere ancora lì in lotta a pochi passi dalla fine è sicuramente di mister Pioli. Spirito di squadra sempre al massimo anche dopo le sconfitte e condizione fisica quasi sempre accettabile sono gli ingredienti con cui il tecnico emiliano ha spinto verso l’alto i rossoneri. Ora c’è la Lazio, ostacolo importante che va superato sebbene la rosa milanista abbia problemi di profondità.