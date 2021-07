Milan, Giroud si aggregherà al gruppo rossonero a partire dal 26 luglio

Venerdì dovrebbe passare da Milanello per incontrare Pioli e i nuovi compagni, ma per vedere il primo allenamento di Olivier Giroud in maglia rossonera bisognerà aspettare ancora qualche giorno: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il francese, impegnato fino a qualche giorno fa con la Francia all'Europeo, potrà infatti sfruttare ancora qualche giorno di vacanza con la famiglia e si aggregherà poi al gruppo milanista a partire dal 26 luglio.