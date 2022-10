Milan, Giroud tornerà titolare al centro dell'attacco contro il Salisburgo

MilanNews.it

Come riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, Olivier Giroud, che ieri ha iniziato la sfida contro il Torino dalla panchina per lasciare spazio a Divock Origi, tornerà titolare al centro dell'attacco rossonero mercoledì contro il Salisburgo a San Siro. I rossoneri, che contro gli austriaci si giocheranno la qualificazione agli ottavi di Champions League, hanno bisogno del loro centravanti dai gol pesanti.