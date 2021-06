Milan, gli auguri social all'ex rossonero Fernando Redondo!

Guardando ad anniversari e ricorrenze, quest'oggi è il compleanno di un ex rossonero: Fernando Redondo. Il centrocampista argentino, molto sfortunato nella sua avventura al Milan, vestì la maglia del diavolo in 33 occasioni vincendo 1 Champions League (2003), 1 Coppa Italia (2003), 1 Supercoppa Europea (2003), 1 Scudetto (2003-04). Quest'oggi Redondo compie 52 anni e questo è il tweet pubblicato dall'account ufficiale del Milan.

A true gentleman on and off the pitch: happy birthday, Fernando Redondo



Un signore dentro e fuori dal campo: tanti auguri Fernando Redondo #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/5sFujYFlGb