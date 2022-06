Milan, Hernandez e Maignan comandano la classifica dei rossoneri con più minuti giocati in stagione

MilanNews.it

La stagione calcistica del Milan si è da poco conclusa. La vittoria dello scudetto ha dato all’ambiente rossonero una ventata di gioia che non si vedeva da 11 anni. Oltre ad aver conquistato il titolo di campione d’Italia in Serie A, gli uomini di Stefano Pioli hanno battagliato anche in Champions League e in Coppa Italia. Ma quali sono stati i 10 giocatori con più minutaggio in questa annata? Ecco la classifica con i dati ricavati da trasfermarkt che vede al comando Theo Hernandez e Mike Maignan:

Theo Hernandez: 3553 minuti

Mike Maignan: 3540 minuti

Fikayo Tomori: 3356 minuti

Rafael Leao: 3201 minuti

Sandro Tonali: 3149 minuti

Franck Kessie: 2900 minuti

Davide Calabria: 2594 minuti

Olivier Giroud: 2520 minuti

Pierre Kalulu: 2516 minuti

Alexis Saelemaekers: 2489 minuti