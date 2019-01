Milan, Higuain ha in mente la vendetta con la Juve

Da domani il Milan tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Milanello per preparare la partita di Coppa Italia contro la Samp. Ma nella testa di molti giocatori c'è la finale di Gedda contro la Juve, un match che potrebbe portare un trofeo nella bacheca rossonera dopo due anni dall'ultimo conquistato da Vincenzo Montella, sempre in Supercoppa contro la Juve. E tra i giocatori che meditano vendetta c'è sicuramente Gonzalo Higuain. L'argentino ha toccato il punto più basso della sua esperienza al Milan proprio nella gara contro i bianconeri in campionato l'11 novembre scorso. Una partita stregata per il Pipita, con rigore sbagliato ed espulsione che gli sono costati due turni di squalifica. Da quel match in poi Higuain ha avvertito il peso dell'assenza dal gol e ha attraversato due mesi molto complicati. Ha subito le critiche e pure i fischi, ha ingoiato parecchi bocconi amari, ma alla fine la rete è arrivata. Ora che si è sbloccato con la Spal nell'ultima sfida del 2018 sogna di poter battere la Juve per avere una rivincita sul campo dopo la brutta prestazione a San Siro di novembre scorso. Un motivo in più per arrivare alla finale con la voglia di vincere.