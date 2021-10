Milan, i cinque impegni di ottobre: dalla prova Champions con il Porto alla sfida con la Roma

Sono cinque gli incontri previsti nel mese di ottobre per il Milan. I rossoneri sabato prossimo torneranno in campo, ospitando il Verona a San Siro. Mercoledì 19 poi ci sarà la terza gara di Champions League, che verrà disputata alle 21 contro il Porto al Do Dragao. Sabato 23 il Milan affronterà la seconda trasferta consecutiva, andando a far visita al Bologna al Dall'Ara. Tre giorni dopo, la formazione di Pioli se la vedrà in casa contro il Torino nel turno infrasettimanale, chiudendo il programma del mese il 31 ottobre contro la Roma all'Olimpico.

Di seguito il calendario completo:

16 ottobre: Ottava giornata di Serie A, Milan-Verona

19 ottobre: Terza giornata di Champions League, Porto-Milan

23 ottobre: Nona giornata di Serie A, Bologna-Milan

26 ottobre: Decima giornata di Serie A, Milan-Torino

31 ottobre: Undecisma giornata di Serie A, Roma-Milan