Milan, i dati a confronto: i numeri pre e post Covid

Tra le squadre maggiormente in crescita, alla ripresa del campionato, sicuramente figura il Milan. Oltre alle prestazioni in campo e ai risultati dei rossoneri, a confermare questa tesi arrivano i dati statistici. In particolare guardando all'indice di pericolosità offensiva, dato costituito da azioni offensive, tiri in porta e gol, il Milan è passato da una percentuale del 44,4% al 50,9% post Covid. Guardando invece all'indice rischio difensivo, il dato è sensibilmente calato con il 42,8% del pre Covid che è sceso a 27.9 segnalando come il Milan subisca mento tiri in porta, meno contropiedi e conseguentemente meno gol.