Guardando ai dati offensivi della stagione rossonera si può soffermare l'attenzione sulla statistica dei tiri effettuati. La rosa rossonera, nella stagione 2019/20, ha effettuato 438 tiri totali di cui 231 di questi sono finiti nello specchio della porta. In virtù dei 63 gol segnati, questo dato certifica come la rosa rossonera debba migliorare in termini di precisione in zona gol.