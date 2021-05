Milan, i diffidati e gli indisponibili per il match contro l'Atalanta

Domenica sera, alle 20:45, il Milan affronterà l'Atalanta a Bergamo, ultima partita stagionale. Tra le fila dei rossoneri ci saranno cinque giocatori diffidati ovvero Calhanoglu, Bennacer, Dalot, Rebic e Theo Hernandez. In caso di ammonizione, questi rossoneri potrebbero saltare la prima giornata del prossimo campionato. Out invece Gabbia, Rebic e Ibrahimovic per infortunio.