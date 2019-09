Milan, i due Hernandez

Dopo l'infortunio di Kansas City dello scorso mese di luglio, è tornato in campo al meglio nel Derby Theo Hernández. Se Theo, in base alle decisioni di Marco Giampaolo, dovesse giocare a Torino, tornerebbe un Hernández al crocevia delle partite fra Torino e Milan. Il primo risale agli anni '80. Nell'estate del 1982, il Milan avrebbe voluto acquistare Patricio Hernández, regista offensivo mancino all'epoca di 26 anni cresciuto nell'Estudiantes.

Non se ne fece nulla per le varie vicissitudini del Milan presieduto da Giuseppe Farina, tanto che l'argentino rimase a La Plata. Nella stessa estate però su di lui si mosse il Torino. Patricio Hernández divenne un giocatore dei granata allenati da Eugenio Bersellini. In due campionati, Patricio Hernandez giocò 57 delle 60 partite di Serie A disputate dal Torino, segnando anche 15 gol.

Patricio Hernandez segnò anche contro il Milan. Era il 29 aprile 1984 e il rigore di Hernández portò in vantaggio il Toro, prima dei gol della vittoria rossonera segnati da Gabriello Carotti e da Luther Blissett per l'1-2 finale a favore del Milan.

Trentacinque anni dopo, un nuovo Hernández. Altra storia, altro ruolo, altre caratteristiche. Theo Hernández in ogni caso torna a segnalarsi all'orizzonte, dopo l'infortunio alla caviglia patito in ICC.

Il palo esterno colpito nel derby e la stima riposta in lui dallo staff tecnico, come del resto in Ricardo Rodríguez, riporta il francese ex Real Madrid nel novero delle possibili scelte di formazione in vista del turno infrasettimanale, in programma giovedì 26 settembre fra Torino e Milan.

Theo, immaginiamo, sarebbe anche disposto a non segnare, pur di poter festeggiare un risultato finale uguale a quello della partita di Patricio, 35 anni fa.