Milan, i due precedenti dei rossoneri al Marakàna di Belgrado

Domani sera sarà la terza volta che il Milan scenderà in campo allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, noto anche come Marakàna. Nei due precedenti, la formazione rossonera ha sempre battuto la Stella Rossa: il primo risale al ritorno degli ottavi della Coppa dei Campioni 1988-1989 (10 novembre 1988), in cui il Diavolo vinse 3-5 dopo i calci di rigore, mentre il secondo è datato 22 agosto 2006 e in quell'occasione il Milan trionfò 2-1 nel ritorno del terzo turno preliminari della Champions League 2006-2007.