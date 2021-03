Milan, i fedelissimi di Pioli: Kessie in testa, seguono Theo e Calhanoglu

Nel suo primo anno e mezzo di Milan mister Pioli ha conquistato davvero tutti: tifosi, società e soprattutto giocatori. L'allenatore emiliano ha subito creato un rapporto speciale con la squadra, pronta a seguire il tecnico in tutto e per tutto. Così come i giocatori si fidano di Pioli anche Pioli si fida dei suoi giocatori, tant'è che ci sono alcuni fedelissimi che scendono in campo sempre (infortuni permettendo). Sky Sport ha stilato la classifica dei giocatori di movimento più utilizzati dal mister rossonero: in testa non può che esserci l'infaticabile Franck Kessie con ben 71 presenze. L'ivoriano è seguito a ruota da Theo Hernandez e Calhanoglu, entrambi a 64. Fuori dal podio Romagnoli, Castillejo e Leao a quota 60 presenze. Concludono questa particolare classifica Calabria e Bennacer, con 53 e 52 apparizioni.