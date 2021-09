Milan, i nazionali impegnati oggi: tocca ai due Azzurri e a Saelemaekers

Ultima giornata di gare internazionali per i calciatori rossoneri impegnati con le proprie rappresentative. Scenderanno in campo oggi gli Azzurri Davide Calabria e Alessandro Florenzi in Italia-Lituania e il belga Saelemaekers in Bielorussia-Belgio; entrambe le gare sono valide per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022.