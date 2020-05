Milan, i nodi da sciogliere che peseranno sul futuro di Gazidis

Ivan Gazidis ha ottenuto pieni poteri da parte dal fondo Elliott, proprietario del Milan, subito dopo l'addio di Boban. Momento peggiore probabilmente non avrebbe potuto scegliere, visto quello che si è scatenato successivamente, ma ora dovrà dare delle risposte concrete che peseranno anche sul suo futuro. Il dirigente dovrà dimostrare di essere capace di traghettare i rossoneri fuori da questo momento di profonda crisi, confrontandosi con Paolo Maldini almeno fino a quando non sarà finita la stagione, come con Ibrahimovic, potenziale trascinatore verso gli obiettivi europei che potrebbero tornare a galla alla ripresa della Serie A. Non solo, dovrà provare a sistemare i conti in rosso della società, che non miglioreranno dopo la crisi causata dall'emergenza, e poi risolvere anche la questione del tecnico del futuro con Rangnick e le sue dichiarazioni. Un uomo solo al comando chiamato a una risposta straordinaria, che peserà senza dubbi anche sul suo futuro in rossonero. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.