Milan, i numeri della crescita rossonera tra bilancio e ricavi

Sono stati resi noti i numeri molto positivi del bilancio del Milan. Per la prima volta dal 2006 il club di via Aldo Rossi ha chiuso in positivo, chiudendo in attivo di circa 6 milioni. Un grande salto in avanti rispetto al rosso di 66 milioni fatto registrare nell'ultimo esercizio, che conferma il grande lavoro svolto a livello societario prima con Elliott e poi con RedBird. Un'altra importante testimonianza sono i numeri dei ricavi: se nel 2022 i rossoneri hanno guadagnato circa 297 milioni, nell'ultimo anno le cifre sono lievitate fino a sfondare il muro dei 400 milioni.