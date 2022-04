Milan, i numeri della stagione di Romagnoli fino a questo momento

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo l'infortunio patito nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, il capitano rossonero Alessio Romagnoli è rimasto lontano dal campo per quasi due mesi. Domenica sera all'Olimpico, Romagnoli ha ritrovato quantomeno la panchina e nelle ultime gare, considerando anche le diffide di Tomori e Kalulu, potrebbe essere necessario il suo apporto. Fin qui, tra campionato, Champions e coppa, il numero 13 del Milan ha totalizzato 25 presenze complessive. Ha trovato un gol nella gara persa contro il Sassuolo, in cui ha ricevuto pure il suo unico cartellino rosso. Romagnoli si è tolto anche lo sfizio dell'assist, bellissimo per Leao, nei quarti di coppa contro la Lazio. I cartellini gialli sventolati al suo indirizzo sono stati invece 4, per questo motivo anche lui è al momento diffidato.