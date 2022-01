Milan, i numeri di Bakayoko con il Venezia!

Tra i giocatori che hanno fornito una prestazione positiva a Venezia non si può non citare Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista rossonero, dopo alcune gare difficili, è stato protagonista di una grande gara come testimoniato dai numeri pubblicati dal profilo Twitter del Milan. Nei 93 minuti giocati ha recuperato 7 palloni, ha completato 63 passaggi con una percentuale del 93% di successo.

BAK to his standards, today's heat map is dedicated to @TimoeB08



Onnipresente. La heat map di oggi è dedicata a Tiémoué #VeneziaMilan #SempreMilan@gruppo_a2a pic.twitter.com/s8tK7lKve4 — AC Milan (@acmilan) January 9, 2022