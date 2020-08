Milan, i numeri di Calhanoglu: è tra i migliori della stagione rossonera

Hakan Calhanoglu è stato sicuramente uno della stagione rossonera. Il trequartista rossonero si è distinto grazie a grandi prestazioni corredate da gol e assist: ecco perché il Milan, tramite un video sui canali social, ha mostrato i numeri del numero 10 rossonero.

Quantity and quality all in one: @hakanc10

Check out his stats, exclusively on our App https://t.co/k2zluibzhx

Quantità e qualità: Hakan Çalhanoğlu

Le stats del rossonero, in esclusiva sulla nostra App

Sponsored by @skrill. Make your money move #SempreMilan pic.twitter.com/8IxR9sXpHY