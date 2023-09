Milan, i numeri di Chistian Pulisic contro la Lazio

vedi letture

Apparso sui canali social rossoneri, il tema focus post Milan-Lazio è la prestazione dell'americano Pulisic, in rete per la terza volta con la maglia del Milan in Serie A. Un gol, 32 km di corsa e velocità e 5 duelli vinti nella vittoria contro la Lazio. <