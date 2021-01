Milan, i numeri di Diogo Dalot nei primi mesi in rossonero

Diogo Dalot, arrivato nel mercato estivo al Milan in prestito secco dal Manchester United, ha giocato finora 11 partite con la maglia rossonera (6 in Europa League e 5 in Serie A). Ecco alcuni suoi numeri in questi primi mesi in Italia:

- dei quattro terzini del Milan, il portoghese è quello che ha fatto più cross per partita (media di 2,5) e anche più precisione nei cross a partita 30%, davanti a Calabria, che ha una media di 2,3 cross a partita (precisione del 27%) e Theo Hernandez, che invece ha con una media di 1,97 cross a partita (precisione di 18%).

- Dalot è secondo dietro a Calabria (62%) per duelli vinti a partita (60%).

- Il portoghese è leader nella classifica dei duelli aeree vinti 73%, davanti a Theo Hernandez (66%) e Calabria (60%).

- A livello offensivo, la classifica dei dribbling e tiri è comandata da Theo Hernandez con una media di 4,7 dribbling per partita, davanti a Calabria e Dalot (2 per entrambi), ma il portoghese è, insieme a Calabria, il terzino con più palloni intercettati a partita (entrambi hanno 5,1 di media di pallone intercettati, mentre Theo ha una media di 4,7).