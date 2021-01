Milan, i numeri di Mandzukic in Serie A: tutti i gol e gli assist del croato

Mario Mandzukic è davvero vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: mancano solo le visite di rito e la firma sul contratto, Mario sarà presto rossonero. Il croato torna in Italia dopo l'esperienza Qatariota: in Serie A, con la maglia della Juventus, Mandzukic ha giocato 118 partite mettendo a segno 38 gol e fornendo 13 assist. Ma la forza del roccioso attaccante va oltre i numeri: è un giocatore con una mentalità vincente, tanta esperienza europea, uno di quelli che non molla mai e che dà tutto sé stesso per squadra e compagni. Il classico giocatore che vorrebbero tutti gli allenatori, e presto sarà a disposizione di mister Pioli: per Maldini e Massara è l'uomo giusto per rinforzare l'attacco rossonero.