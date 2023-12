Milan, i numeri di Stefano Pioli sulla panchina rossonera

vedi letture

Contro la Salernitana, Stefano Pioli ha collezionato la sua 211^ presenza sulla panchina del Milan: l'attuale tecnico rossonero, nella speciale classifica degli allenatori con più partite alla guida del Diavolo, è al quarto posto alle spalle di Ancelotti (420 panchine), Capello (249) e Rocco (222). Il bilancio di Pioli è il seguente: 116 vittorie, 50 pareggi, 45 sconfitte, 374 gol fatti e 241 gol subiti.

Nell'ultimo periodo, l'allenatore milanista è finito al centro delle critiche per i risultati deludenti del Milan, soprattutto dopo il pareggio contro la Salernitana ultima in classifica. La sua panchina è sotto osservazione: ce la farà a riportare la sua squadra sulla retta via nelle prossime partite?