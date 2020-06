Milan, i numeri eccellenti di Theo Hernandez in campionato

Parlando di Theo Hernandez, La Gazzetta dello Sport riporta i numeri del francese in questo campionato. L’esterno rossonero primeggia pressoché ovunque, nel confronto con i compagni di squadra (con 5 gol e un assist è quello che ha partecipato attivamente a più reti del Milan insieme a Rebic, 6 gol) e in quello con gli altri calciatori di Serie A. Theo, ad esempio, è il difensore con più dribbling riusciti (44, tredici più dello juventino Alex Sandro) ed è sul podio dei giocatori che hanno percorso più metri palla al piede in avanti con un totale di 3.959, dietro al Papu Gomez (4.347 metri) e Luis Alberto (4.261).