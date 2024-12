Milan, i numeri stagioni di Emerson Royal in maglia rossonera

vedi letture

Nelle scorse settimane, Paulo Fonseca ha voluto mettere in risalto la crescita che sta avendo Emerson Royal rispetto a quando è arrivato al Milan: "Emerson è in crescita. Lui è arrivato tardi, la Serie A è diversa dalla Premier. Ha avuto poco tempo per ambientarsi, penso che le ultime partite ha dimostrato che sta sempre meglio ed è in crescita, anche i tifosi lo hanno capito. I ragazzi hanno bisogno del sostegno dei tifosi, è importante per loro" le parole del tecnico portoghese prima del Sassuolo in Coppa Italia.

Questi i numeri stagionali di Emerson Royal con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 14

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE TOTALI: 20

MINUTI IN CAMPO: 1440'

AMMONIZIONI: 4