Per il 48enne Banti, schierato al VAR di Sassuolo-Milan, sono tante le gare in carriera in cui ha arbitrato in prima persona il Milan per un totale di 27 partite: 7 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte; decima volta al VAR (4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta), di cui due nella passata stagione (Genoa-Milan 0-3 e Udinese-Milan 1-1).