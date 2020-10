Guardando alle statistiche in avvicinamento alla partita tra Celtic e Milan, in programma questa sera, emergono alcuni dati interessanti. Nelle ultime 17 trasferte in campo europeo, esclusi preliminari, il Milan non hai mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (6V, 3N, 8P); sconfitta per 1-3 contro l’Olympiakos nella gara fuori casa più recente.