Milan, i rossoneri convocati con le rispettive nazionali: sarà Kalulu vs Tonali

Di seguito i rossoneri convocati con le rispettive nazionali:

Olivier Giroud , Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

16 giugno 2023: Gibilterra - Francia, Faro (Portogallo) - Qualificazioni Europee UEFA Euro 2024

19 giugno 2023: Francia v Grecia, Saint-Denis - Qualificazioni Europee UEFA Euro 2024

Alexis Saelemaekers (Belgio)

17 giugno 2023: Belgio - Austria, Bruxelles - Qualificazioni Europee UEFA Euro 2024

20 giugno 2023: Estonia - Belgio, Tallinn - Qualificazioni Europee UEFA Euro 2024

Rafael Leão (Portogallo)

17 giugno 2023: Portogallo v Bosnia-Erzegovina, Lisbona - Qualificazioni Europee UEFA Euro 2024

20 giugno 2023: Islanda - Portogallo, Reykjavik - Qualificazioni Europee UEFA Euro 2024

Simon Kjær (Danimarca)

16 giugno 2023: Danimarca - Irlanda del Nord, Copenaghen - Qualificazioni Europee UEFA Euro 2024

19 giugno 2023: Slovenia - Danimarca, Lubiana - Qualificazioni Europee UEFA Euro 2024

Rade Krunić (Bosnia ed Erzegovina)

17 giugno 2023: Portogallo v Bosnia-Erzegovina, Lisbona - Qualificazioni Europee UEFA Euro 2024

20 giugno 2023: Bosnia-Erzegovina - Lussemburgo, Zenica - Qualificazioni Europee UEFA Euro 2024

Sergio Dest (USA)

16 giugno 2023: USA - Messico, Paradise - Finali CONCACAF Nations League 2023

19 giugno 2023: USA - Panama/Canada, Paradise - Finali CONCACAF Nations League 2023

Fodé Ballo-Touré (Senegal)

17 giugno 2023: Benin v Senegal, Cotonou - Qualificazioni Coppa d'Africa 2023

20 giugno 2023: Brasile-Senegal, Lisbona (Portogallo) - Amichevole

Malick Thiaw (Germania)

12 giugno 2023: Germania - Ucraina, Brema - Amichevole

16 giugno 2023: Polonia - Germania, Varsavia - Amichevole

20 giugno 2023: Germania - Colombia, Gelsenkirchen - Amichevole

Charles De Ketelaere e Aster Vranckx (Belgio Under 21)

21 giugno 2023: Belgio - Olanda, Tbilisi (Georgia) - Campionato UEFA Under 21 2023

24 giugno 2023: Georgia - Belgio, Tbilisi (Georgia) - Campionato UEFA Under 21 2023

27 giugno 2023: Portogallo - Belgio, Tbilisi (Georgia) - Campionato UEFA Under 21 2023

Sandro Tonali (Italia Under 21)

22 giugno 2023: Francia - Italia, Cluj-Napoca (Romania) - Campionato UEFA Under 21 2023

25 giugno 2023: Svizzera - Italia, Cluj-Napoca (Romania) - Campionato UEFA Under 21 2023

28 giugno 2023: Italia - Norvegia, Cluj-Napoca (Romania) - Campionato UEFA Under 21 2023

Pierre Kalulu (Francia Under 21)

22 giugno 2023: Francia - Italia, Cluj-Napoca (Romania) - Campionato UEFA Under 21 2023

25 giugno 2023: Norvegia - Francia, Cluj-Napoca (Romania) - Campionato UEFA Under 21 2023

28 giugno 2023: Svizzera - Francia, Cluj-Napoca (Romania) - Campionato UEFA Under 21 2023