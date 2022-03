Milan, i rossoneri hanno il miglior attacco in trasferta di tutta la Serie A

MilanNews.it

Domani sera alle 20.45 il Milan è atteso dall’insidiosa trasferta di Cagliari contro la squadra allenata da Walter Mazzarri. Gli uomini di Stefano Pioli, con 32 gol fatti nelle 14 gare fuori casa giocate fin qui in campionato, risultano essere il miglior attacco per quel che riguarda questa statistica. Anche il Sassuolo è a quota 32 reti fatte lontano dalle mura amiche, ma con una gara in più. Il Cagliari invece, nel suo stadio, per ora ha incassato 25 gol.